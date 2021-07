Covid-19: DF vai abrir vacinação para 35 anos a partir de quinta-feira

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal abrirá a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais a partir desta quinta-feira (29/7). De acordo com fontes ligadas à Secretaria de Saúde, a previsão conta com a expectativa de chegada de mais 43 mil doses esta semana. O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a informação ao Correio.

Mais detalhes serão passados durante coletiva na tarde desta segunda-feira (26/7). A chegada de doses ao DF depende de envios feitos pelo Ministério da Saúde.

Durante o último fim de semana, mais de 135 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19, durante mutirão. O público-alvo eram pessoas de 37 anos ou mais.