Temperatura no DF pode chegar a 29ºC nesta quarta; mínima foi de 8ºC

(crédito: Ed Alves/CB/ D.A Press)

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a quarta-feira (28/7) será marcada por céu com poucas nuvens no Distrito Federal. A temperatura máxima pode chegar a 29ºC, no DF. A mínima registrada foi de 8ºC, em Águas Emendadas, Planaltina.

De acordo com o órgão, nas primeiras horas do dia, a umidade relativa do ar alcançou 85%. Nas horas mais quentes, deve alcançar 20%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando a umidade fica abaixo de 30%, é preciso cuidados especiais.

A orientação da Defesa Civil é beber, pelo menos, seis copos d'água por dia, pingar duas gotas de soro fisiológico em cada narina, ter toalhas molhadas e bacias de água nos quartos, usar roupas leves e, se possível, de algodão. Também faz parte das recomendações não fazer exercícios físicos entre 10h e 17h e evitar queima de lixo e entulho. Confira a orientação para cada nível de medição abaixo.

Massa de ar frio

De acordo com o Inmet, durante a noite desta quarta-feira, uma nova massa de ar fria deve chegar na capital federal e as temperaturas devem reduzir a partir de quinta-feira (29/7). Com a chegada do novo fenômeno meteorológico, as manhãs no DF podem alcançar até 6ºC, conforme explica o meteorologista Heráclio Alves. “A massa de ar frio avança no país e começa a influenciar no DF a partir desta noite, fazendo com que as temperaturas no DF variem de 6ºC a 8ºC. Essa massa deve atuar na cidade na quinta e sexta, mas, no fim de semana, começa a perder força”, garante.

Segundo Heráclio, haverá uma ligeira melhora na umidade relativa do ar, mas não será suficiente para causar chuvas. O DF completa, nesta quarta-feira, 42 dias de estiagem. “A umidade não vai ter uma queda acentuada, mas haverá uma ligeira melhora”, ressalta o meteorologista.

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.