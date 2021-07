Saúde confirma primeira morte de servidora do Hospital de Apoio infectada com a Delta

SS Samara Schwingel

(crédito: Getty Images)

Nesta quarta-feira (28/7), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a primeira morte de uma servidora do Hospital de Apoio de Brasília (HAB) por complicações causadas pela infecção da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. Segundo a pasta, a paciente era obesa e diabética. A morte é a quarta causada pela Delta no DF.

Em nota, a direção do Hospital de Apoio de Brasília lamentou a morte da funcionária. Ela era de uma empresa terceirizada que atende o hospital. A funcionária foi internada no Hospital de Campanha do Autódromo no último dia 23 de julho, onde faleceu nessa terça-feira (27/7). Ela foi imunizada no HAB com as duas doses de vacina, em janeiro e fevereiro.

Dos 45 casos de infecção pela Delta identificados no DF até o momento, 26 envolvem servidores do Hospital de Apoio do de Brasília (HAB), que enfrenta surto da doença. No domingo (25/7), o Hospital de Apoio divulgou nota informando que passa por um surto da covid-19. Por isso, suspendeu novas internações por sete dias. As equipes da unidade de saúde tomaram outras medidas, como restrição de visitas, isolamento de funcionários públicos e terceirizados que testaram positivo para o novo coronavírus, além de alta temporária dos pacientes assintomáticos.

Reinfecção

A Secretaria de Saúde confirmou, nesta terça-feira (27/7), o primeiro caso de reinfecção pela variante Delta da covid-19. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da pasta, trata-se de uma mulher, de 66 anos, residente do Cruzeiro, e que está internada em uma unidade hospitalar da rede pública de saúde. Uma investigação epidemiológica será feita para apurar se ela já havia sido vacinada.

Ainda segundo a pasta, a paciente encontra-se sob os cuidados da equipe médica e isolada de contato com outros pacientes. Um sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) confirmou a reinfecção pela nova cepa. Ela foi infectada pela primeira vez em abril, pela Gama — variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus.