Covid-19: DF registra 15 mortes e 636 casos em 24 horas

LP Luana Patriolino

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 15 mortes em decorrência de complicações por covid-19, nesta quarta-feira (28/7). Com as ocorrências, a capital acumula 9.593 óbitos pela doença, desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF. Segundo a pasta, foram 636 novas infecções nas últimas 24 horas.

O total de infectados no DF é de 447.990. A média móvel de casos está em 672,86, queda de 1,1% em comparação ao número de 14 dias atrás. Em relação às mortes, o índice está em 12 — aumento de 14% comparado ao mesmo período.

Das vítimas desta quarta-feira, uma tinha entre 20 e 29 anos de idade; cinco tinham de 50 a 59; três de 60 a 69; duas entre 70 e 79 anos; e quatro tinham 80 ou mais. As comorbidades foram verificadas em 14 pessoas. Os agravantes encontrados foram nefropatia; obesidade; imunossupressão; distúrbios metabólicos; pneumopatia; cardiopatia; e outros.

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, a região administrativa de Ceilândia é a com o maior número de casos da doença, 49.425 infecções por covid-19. Em seguida, estão Plano Piloto (43.664), Taguatinga (35.332) e Samambaia (24.951).

A letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, enquanto que a taxa de mortalidade é de 287,2 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais.