Morto pelo pai, empresário era conhecido por ser vizinho problemático em Ceilândia

LP Luana Patriolino

(crédito: Jerzley dos Santos/Facebook/Reprodução)

Morto com um tiro no peito disparado pelo próprio pai, o empresário Jerzley dos Santos Guedes, 32 anos, era conhecido no condomínio por ser um vizinho que se envolvia em muitas brigas em casa com o pai e a companheira. Ao Correio, moradores do prédio onde aconteceu a tragédia afirmaram que a vítima tinha um comportamento agressivo. “O histórico dele aqui não é dos melhores. Sempre ouvimos muitas brigas, gritaria e barulho de coisas sendo quebradas em discussões”, contou uma vizinha, que não quis se identificar.

Segundo a moradora, o pai já teria aparecido no local em outras ocasiões para acalmar os ânimos. “Encontrei o Marcelo aqui algumas vezes. Ele subia e separava algumas brigas. Mas, no dia do crime, eles tinham bebido e perderam o controle”, lamentou.

A vizinha disse que o pior momento da noite foi a chegada da mãe do empresário. “Ela estava muito angustiada, desesperada. Fiquei chocada com o sofrimento daquela mulher que tinha acabado de perder o filho de uma forma tão trágica. Eu também sou mãe e não imagino como seria a minha reação”, disse.

O prédio inteiro está chocado com a trágica história do pai que matou o filho. “Por conta das brigas que aconteciam naquele apartamento, sempre falávamos que um dia aquilo ia acabar mal, mas nunca pensamos que seria dessa forma. Apesar de tudo, ele era um ser humano. A família está destruída. O pai preso e o filho assassinado, que horror”, lamentou a vizinha.

O crime

O empresário Jerzley dos Santos Guedes, 32 anos, foi assassinado pelo próprio pai na madrugada desta quarta-feira (28/7), em Ceilândia Sul. Marcelo Machado Guedes, 50, atirou no peito do filho com uma pistola .40. A discussão teria acontecido depois dos dois brigarem e consumirem bebida alcoólica.

Socorrido por vizinhos, o empresário morreu em poucos minutos no chão da sala de casa. O pai está preso e aguarda audiência de custódia. Jerzley deixa uma esposa e um filho de outro relacionamento.