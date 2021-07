Homem morto a tiros pelo pai em Ceilândia era dono de empresa de tecnologia

DD Darcianne Diogo LP Luana Patriolino

Jerzley dos Santos Guedes foi assassinado pelo pai, aos 32 anos - (crédito: Jerzley dos Santos/Facebook/Reprodução)

O homem assassinado pelo próprio pai na madrugada dessa quarta-feira (28/7), em Ceilândia Sul, era proprietário de uma empresa de tecnologia da informação e marketing com atuação em vários estados. Jerzley dos Santos Guedes, 32 anos, morreu após levar um tiro no peito dentro do apartamento onde morava com a mulher, na QNN 12. O pai, Marcelo Machado Guedes, 50, foi preso em flagrante.

Jerzley se formou em 2009 pela Faculdade Estácio em tecnologia da informação e fez outros cursos na área. A fundação da empresa, com capital social de R$ 1,5 milhões, veio um ano depois, em 2010. A sede da organização está localizada na Asa Norte. Além dessa, tem outras filiais em Águas Claras, Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS).

Ao Correio, a assessoria de imprensa da família informou que os parentes estão abalados e que não irão se manifestar sobre o caso no momento. Conforme a reportagem antecipou, Jerzley levou um tiro no peito na frente da mulher. Momentos antes do crime, os dois ingeriram bebida alcoólica e discutiram. Moradores relataram que a discussão foi motivada pelo fato de o pai intervir na briga entre a nora e o filho.

Segundo uma testemunha, após atirar contra o filho, o pai saiu do apartamento sujo de sangue. Policiais militares do DF chegaram minutos depois, prenderam o suspeito e o encaminharam à 15° Delegacia de Polícia (Ceilândia Sul). O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.