GDF fará levantamento de grávidas vacinadas com AstraZeneca para aplicar 2ª dose

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) fará um levantamento das gestantes e puérperas que se vacinaram com primeira dose da Oxford/AstraZeneca, para convocá-las a tomar o reforço do imunizante da Pfizer/BioNTech. Segundo a pasta, caso a vacina da fabricante não esteja disponível, será aplicada a CoronaVac.

O Distrito Federal tem cerca de 400 gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina de Oxford e ainda não tomaram a segunda. O intervalo entre elas é de três meses. No Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o grupo consta entre as prioridades do atendimento.

A nova orientação consta em uma circular da Secretaria de Saúde (SES-DF) publicada na segunda-feira (26/7). O documento partiu da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) e considera como puerpério o período de até 45 dias após o parto.

Na segunda-feira (26/7), o Ministério da Saúde autorizou que as integrantes desse público vacinadas com a primeira dose da Oxford/AstraZeneca recebam um imunizante diferente na segunda aplicação. O órgão federal definiu que a preferência é pela aplicação da segunda dose da Pfizer/BioNTech ou, em caso de indisponibilidade, da CoronaVac.