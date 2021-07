Polícia do DF prende homem procurado há 9 anos por matar mulher na Bahia

LP Luana Patriolino

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, na noite desta quarta-feira (28/7), acusado de matar a companheira a facadas na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA). O feminicídio aconteceu em 2012 e, desde então, ele estava foragido. O criminoso foi encontrado por volta das 21h, na região administrativa do Varjão.

O homem foi preso durante um patrulhamento dos policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) com o GTOP 44. Ele foi identificado por causa de informações do Centro de Inteligência da PMDF onde apareceu um mandado de prisão em aberto. O criminoso foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) e está à disposição da Justiça.

Peça ajuda

O feminicídio foi introduzido no Código Penal em 2015, pela Lei 13.104 e trouxe a figura penal específica do homicídio cometido contra mulher, em razão de sua condição de gênero. A pena é de até 30 anos de reclusão.



» Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência; Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Telefone: 180 (disque-denúncia)

» Centro de Atendimento à Mulher (Ceam): De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

» Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam): Entrequadra 204/205 Sul, Asa Sul. Telefone: (61) 3207-6172

» Ministério dos Direitos Humanos. Telefone: 100 (Disque 100)

» Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar. Telefones: (61) 3910-1349 e 3910-1350