Moradores de três regiões do DF ficam sem energia nesta quinta-feira (29/7)

As regiões de Planaltina, Lago Norte e Taguatinga terão o fornecimento de luz suspenso nesta quinta-feira (29/7). O corte de eletricidade ocorrerá devido a serviços de poda de árvore e manutenção realizados pela Neoenergia Distribuição Brasília.

Planaltina ficará sem energia elétrica no Condomínio Quintas do Amanhecer, Condomínio Quintas do Amanhecer II, Fazenda Mestre Darmas e Condomínio Mansões do Amanhecer. As equipes da companhia chegam a esses locais a partir das 8h40 e seguem até as 12h, para realização de poda de árvores.

Uma troca de postes deixará sem luz a QNM 36, em Taguatinga, nos conjuntos E2, G2, H2,I2 e J2, das 8h40 às 14h.

Os conjuntos de 1 a 6 localizados no Setor de Mansões do Lago Norte, Trecho 3, ficarão sem energia, das 8h40 às 14h, serviço de rebaixamento de rede será realizado por lá.



A Neoenergia informa que, caso os serviços forem concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, diminuindo, dessa forma, o tempo em que os consumidores ficam sem energia elétrica. E, para casos de falta de energia em outros pontos, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para o 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita).