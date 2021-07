Covid-19: média móvel de casos volta a crescer no Distrito Federal

LP Luana Patriolino

(crédito: Joel Rodrigues / Agência Brasília)

Com 676 novas infecções de covid-19 nesta quinta-feira (29/7), a média móvel de casos voltou a crescer no Distrito Federal. O índice está em 696 — o que representa um aumento de 21,76% em relação ao número de 14 dias atrás. Com as ocorrências, a capital chegou a 448.666 casos do novo coronavírus.

Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF. Segundo a pasta, foram notificadas seis mortes nas últimas 24 horas. A média móvel para os óbitos está em 10,1 — queda de 16% comparada a 15/7.

Das vítimas, duas tinham entre 60 e 69 anos; duas de 70 a 79; e duas estavam com 80 anos ou mais. As comorbidades foram verificadas em três das vítimas. Os agravantes encontrados foram distúrbios metabólicos; pneumopatia cardiopatia; e outros.

Com relação à residência dos casos, 88% são de moradores da capital. Segundo o boletim, 5,9% residem no Entorno e 7,2% são de outras unidades da Federação. O maior número de infecções está na região administrativa de Ceilândia, com 49.446 ocorrências. Em seguida, estão Plano Piloto (43.797), Taguatinga (35.385) e Samambaia (24.967).