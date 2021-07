DF tem quase 60% dos adultos vacinados com 1ª dose ou dose única

NS Nélio Sousa*

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Distrito Federal alcançou a marca de 58,58% com pessoas imunizadas com a primeira dose ou dose única da vacina contra a covid-19. Os números foram divulgados pela Secretaria de Saúde, na quinta-feira (29/7), mesmo dia em que se iniciou a vacinação de pessoas com 35 e 36 anos.

De acordo com a pasta, somente no primeiro dia de aplicação para este público, a primeira dose do imunizante foi aplicada a 34.763 pessoas. Também na quinta-feira (29/7), outras 14.725 pessoas completaram o ciclo vacinal com a segunda dose e outras 538 receberam a dose única da vacina Janssen. Com isso, a capital federal chegou à marca de quase 60% da população adulta vacinada com a primeira dose ou com dose única. Considerando quem completou o ciclo vacinal, 24,36% da população está imunizada contra a covid-19.

A imunização continua ocorrendo em diversos postos pelo Distrito Federal. Ao todo, nesta sexta-feira (30/7), 58 pontos de vacinação estão abertos aguardando a população. Para poder receber a dose dos imunizantes contra o coronavírus, o cidadão precisa ir a algum ponto de vacinação no DF, no local é preciso apresentar documento de identidade com foto junto com o cartão de vacina. Caso a pessoa não tenha, um novo será entregue na hora da aplicação.

Novas vagas para pessoas com comorbidades

A Secretaria de Saúde vai abrir novas vagas no agendamento pelo site vacina.saude.df.gov.br para marcação da vacinação para pessoas com comorbidades que tenham 18 anos. Estarão disponíveis cerca de mil vagas para esse público. Através do site é possível escolher o dia, horário e local para ser imunizado.



Postos de vacinação no DF

Confira a lista com os pontos de vacinação nas regiões do Distrito Federal: