Ibaneis diz que DF tem capacidade de atendimento para variante Delta

AM Ana Maria da Silva

GDF irá renovar contrato com as empresas que cuidavam do hospital da polícia militar - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

Em coletiva na manhã desta sexta-feira (13/7), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou que não há pretensão de instaurar novas restrições devido ao surgimento da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. Enquanto isso, o DF registrou seis novos casos da cepa Delta.

“Nós temos uma análise de que a maioria das vacinas no mercado conseguem combater as novas cepas que estão chegando. O que nós precisamos é ampliar a vacinação e tomar todos os cuidados necessários”, destacou o chefe do Executivo local.

De acordo com Ibaneis, atualmente o DF possui capacidade de atendimento. “Conseguimos abrir três hospitais de campanha que têm a previsão de ficarem abertos até final e setembro. Temos hoje uma capacidade na rede pública bem ampliada, e estamos em andamento com renovação de contrato das empresas que cuidavam do hospital da polícia militar e de outros leitos que estavam espalhados”, completou.

O governador advertiu que os cuidados ainda são necessários. “Acho que o caminho é esse. Agora, temos que tomar cuidado. É uma nova cepa, é um vírus que nós sabemos que tem atingido muitas pessoas, muitas vidas, e tem deixado muitas pessoas com sequelas. Então todo cuidado é pouco”, pontuou.