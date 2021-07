Variante Delta: Saúde investiga quatro casos no Hospital da Criança de Brasília

SS Samara Schwingel

Sede do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) - (crédito: Ed Alves/CB)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) investiga se há mais quatro casos da variante Delta da covid-19 — identificada primeiro na Índia no Hospital da Criança José de Alencar (HCB). Todos os infectados são funcionários da unidade, à exceção de uma pessoa, que tem menos de 18 anos e está internada na unidade de saúde.

O chefe da pasta, Osnei Okumoto, informou, em coletiva na tarde desta quinta-feira (29/7), que o grupo encontram-se sob observação. Ao contrário do informado durante a coletiva, não há confirmação se os casos são da variante Delta. Em nota, enviada após o fim da entrevista, a Secretaria de Saúde esclareceu que "aguardam a conclusão do sequenciamento genético feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF)." Os resultados devem estar disponíveis na próxima semana. Até o momento, o total de infectados pela cepa no DF identificados pela SES-DF é de 45. Duas pessoas morreram.

Até essa quarta-feira (28/7), a contagem da secretaria era de quatro vítimas. No entanto, a pasta retificou que os óbitos ocorreram devido a "outros problemas de saúde", não por causa da infecção pela variante.

Dos 45 infectados confirmados, 36 haviam tomado as duas doses de vacinas contra a covid-19. O óbito mais recente foi de uma copeira do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), que estava internada no Hospital de Campanha do Autódromo desde sexta-feira (23/7). Ela morreu três dias depois. Entre janeiro e fevereiro, a vítima havia recebido duas doses de imunizantes.

A unidade de saúde enfrenta um surto da doença e lida com 51 casos de servidores infectados pelo novo coronavírus, a maioria (26) contraiu a variante Delta.