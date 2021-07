Covid-19: confira quais postos aplicarão vacinas neste fim de semana no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, nesta sexta-feira (30/7), os locais de vacinação contra a covid-19 que funcionarão neste fim de semana. Haverá 15 postos abertos no sábado (31/7) e 11 no domingo (1º/8). A aplicação será, exclusivamente, de segundas doses e não é necessário agendar.

Podem procurar os endereços quaisquer pessoas com a aplicação do reforço marcada para este fim de semana ou até 6 de agosto — no caso de vacinados com CoronaVac ou Oxford/AstraZeneca. Basta levar documento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Na próxima semana, a pasta volta a aplicar a primeira dose dos imunizantes.

Endereços

Sábado (31/7), das 9h às 17h



Asa Sul

Parque da Cidade, Estacionamento 12 (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Candangolândia

Unidade Básica de Saúde nº 3

Ceilândia

Unidade Básica de Saúde nº 6

Unidade Básica de Saúde nº 7

Unidade Básica de Saúde nº 10

Sesc Ceilândia (drive-thru)

Gama

Sesi Gama (drive-thru)

Guará

Unidade Básica de Saúde nº 3

Planaltina

Centro Olímpico de Taguatinga

Samambaia

Unidade Básica de Saúde nº 12

Sobradinho

Regional de Ensino de Sobradinho 2 (inclui drive-thru)

Taguatinga

Unidade Básica de Saúde nº 3

Taguaparque (drive-thru)

Domingo (1º/8), das 9h às 17h

Asa Sul

Parque da Cidade, Estacionamento 12 (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Ceilândia

Unidade Básica de Saúde nº 6

Unidade Básica de Saúde nº 7

Unidade Básica de Saúde nº 10

Sesc Ceilândia (drive-thru)

Gama

Sesi Gama (drive-thru)

Jardim Botânico

CPS do Jardim Botânico (drive-thru)

Samambaia

Unidade Básica de Saúde nº 12

Taguatinga

Unidade Básica de Saúde nº 3

Taguaparque (drive-thru)