Covid-19: Com 159 mil doses, pessoas com 30 anos serão vacinadas na terça-feira

SS Samara Schwingel

(crédito: RENATO ALVES)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou que o DF vai receber mais 159 mil doses de vacinas contra a covid-19 na noite deste sábado (31/7). Com a nova remessa, o chefe do Executivo local divulgou que as pessoas com 30 anos ou mais começarão a ser atendidas na próximas terça-feira (3/8).

Fontes da Secretária de Saúde informaram ao Correio que não será necessária agendamento e que a pasta planeja um novo mutirão com mais de 100 postos abertos para atender o novo público.

O anúncio foi feito nas redes sociais do governador. Atualmente, o DF vacina pessoas com 35 anos ou mais. Durante este fim de semana, a intenção do GDF é focar na aplicação da segunda dose. Para incentivar as pessoas a procurarem o reforço, o governo autorizou a antecipação da D2 para aqueles que devem tomá-las até 6 de agosto. A medida vale para os vacinados com CoronaVac ou AstraZeneca.

Para agosto, o governo local espera receber mais doses do que estava recebendo até então. Além das doses regulares, há a expectativa de que o Ministério da Saúde comece a enviar as vacinas extras referentes ao pedido do GDF protocolado no Superior Tribunal de Justiça (STF).

Sem restrições

Ibaneis aposta na vacinação para conter a disseminação da variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. “Nós temos uma análise de que a maioria das vacinas no mercado conseguem combater as novas cepas que estão chegando. O que nós precisamos é ampliar a vacinação e tomar todos os cuidados necessários”, destacou o chefe do Executivo local durante agenda na manhã desta sexta-feira (30/7).