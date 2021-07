Solidariedade: participe da campanha 'Quando sobra amor, nada fica faltando'

A » ANA ISABEL MANSUR » PEDRO MARRA

Distribuição de cesta básica na sede de Samambaia da Casa Azul - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Desde o início deste mês, a campanha de arrecadação “Quando sobra amor, nada fica faltando” — parceria entre o Correio, o projeto Correio Braziliense Solidário e a rádio Clube FM — convida colaboradores, leitores e ouvintes a doarem alimentos não perecíveis, cobertores, agasalhos e peças de frio em geral.

A ideia é que os participantes contribuam com itens que tenham em casa, já que, em alguns casos, além da esperança, há roupas e comidas sobrando. Os pontos de entrega das doações estão no drive-thru do estacionamento interno do Correio e espalhados pelo DF, por meio das Blitz da Clube FM, que atuam em um novo local a cada dia — a localização é anunciada na programação da rádio no dia anterior.

A emergência sanitária causada pela covid-19 desencadeou, entre outras consequências, piora considerável das condições socioeconômicas da população. No Distrito Federal, assim como no restante do Brasil, muitas ações de solidariedade têm sido feitas desde o ano passado — como forma de lembrar que a esperança e o amor não entram em crise. Não é a primeira vez, porém, que o Correio participa de campanhas de ajuda ao próximo.

Desde 2003, o projeto Correio Braziliense Solidário atua na intermediação de doações a instituições de apoio social, como creches e lares de idosos. Em média, de 3 mil a 4 mil crianças são ajudadas todo mês pela iniciativa do jornal.

Com a Campanha de Arrecadação, o Correio também fará a ponte entre os doadores e aqueles que precisam de ajuda. Os materiais recebidos pela iniciativa serão entregues à instituição Casa Azul, parceira do jornal que atuará na logística e distribuição dos itens.

Em outra ação social, a Casa Azul Felipe Augusto promove, de 2 a 7 de agosto, o Bazar do Dia dos Pais, na Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF), na 408 Sul. No evento, das 9h às 18h, estarão disponíveis mais de 1,1 mil produtos doados pela Receita Federal, como aparelhos eletrônicos, relógios, perfumes, luminárias, roupas, sapatos e artigos de artesanato.

De acordo com a presidente da instituição, Daise Lourenço Moisés, o dinheiro arrecadado será utilizado para a manutenção das atividades da Casa Azul. “Geralmente, as doações são usadas para a gente comprar materiais permanentes que precisamos, às vezes um ventilador, uma recuperação de uma pintura, uma caixa d’água na unidade de Samambaia Sul, que está com infiltração e comprometendo a laje; e a parede está até rachando”, detalha.

A ideia de Daise é continuar com o bazar de forma permanente na Federação Espírita do DF. “As pessoas que quiserem fazer a doação de roupas usadas podem entregar lá também. A gente arrecada essas coisas e revende, o que gera uma receita para a instituição. Então, as pessoas que quiserem fazer as doações podem deixar na 408 Sul, que a gente também recebe”, adianta.

A Casa Azul é uma Organização da Sociedade Civil que atende mais de 2 mil crianças, jovens e adolescentes em estado de vulnerabilidade social nas regiões de Samambaia, Riacho Fundo 2, Vila Telebrasília e São Sebastião. A instituição atua no combate às desigualdades sociais ao prestar assistência a crianças, adolescentes e famílias.

Pedido de oportunidade



Na semana passada, a organização não governamental (ONG) BSB Invisível finalizou a campanha de doações “Fim do Gelo”, em que foram distribuídos mais de 400 moletons e kits de higiene e cerca de 500 cobertores para pessoas em situação de rua pelo DF de 20 de junho a 27 de julho. A cofundadora do projeto, Rafaella Sereno, 22, contou quais são os principais pedidos quando os voluntários vão realizar as entregas, feitas em regiões como em ocupações no centro de Brasília, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural, Taguatinga, Setor Comercial Sul (SCS).

“Eles pedem muito mais oportunidades do que algo material. Também pedem para trazer algo para vender, como saco de bala. Mas as falas mais específicas é que estão em situação de rua, desempregados, tentando vender doce no semáforo. Os poucos barracos que conseguem erguer, a DF Legal derruba. É o principal relato deles, que também sempre pedem emprego”, relata. No momento, a ONG precisa de doações de cesta básica e barraca de camping.

Alojamento provisório

Diante da queda de temperatura nos últimos dias, no DF, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) aumentou, desde a última quinta-feira, a quantidade de vagas no Alojamento Provisório do Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia Norte, e no Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal (Saifa), em Águas Claras.

São mais 68 vagas distribuídas entre as duas unidades, com possibilidade de aumento, caso seja necessário. A medida emergencial dura até o início da próxima semana e pode ser ampliada se o frio seguir intenso nos próximos dias na capital federal.



Onde doar

Campanha de Arrecadação Quando sobra amor, nada fica faltando

Local: drive-thru do estacionamento do Correio

Endereço: Setor de Indústrias Gráficas

(SIG), Quadra 2, nº 340

Blitz da Clube FM: localização

anunciada diariamente na

programação da rádio

Bazar do Dia dos Pais da

Casa Azul Felipe Augusto

Local: Federação Espírita do

Distrito Federal (FEDF)

Hora: das 9h às 18h

Data: de 2 a 7 de agosto

Endereço: Área Especial Templo, Quadra 408 Sul

Telefones: 3359-2098/99168-6481/99966-0319

Site: www.casazul.org.br





BSB Invisível

Contatos: (61) 981515503

Pontos de doação no DF:

entrar em contato pelo número ou instagram

Principais itens para doação: cesta básica e barraca de camping

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Contato: 3322-1441, 3773-7566, 3773-7606 (plantão) e 99450-5090 (celular)

Locais de apoio: Alojamento Provisório do Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia Norte

Endereço: St. N QNN 14, Ceilândia Norte

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal (Saifa), em Águas Claras

Endereço: QSD Área Especial 09, Setor D Sul, Taguatinga Sul