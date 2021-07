Ibaneis assina ordem de serviço para revitalização da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, na manhã deste sábado (31/7), a ordem de serviço par início da obra de revitalização da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante. Durante a solenidade, o chefe do Executivo local afirmou que o investimento será de R$8,4 milhões. Com previsão de ser finalizada em oito meses, a obra vai reformar toda infraestrutura das instalações de água, elétrica, esgoto, drenagem pluvial, combate a incêndio e pânico.

A área, que tem ocupação de 4.505 m2, receberá uma grande reforma em todos os boxes, na praça de alimentação e no estacionamento público, além da criação de um estacionamento interno e boxes de guarda, venda, abate e preparo de galinhas e aves.

"É um projeto muito moderno. Trazemos qualidade de vida para os feirantes e para os moradores e queremos transformar isso aqui num espaço cultural", disse Ibaneis. "O povo do DF aprendeu a votar nas últimas eleições e não vai errar mais não. Temos que ir às ruas, olhar no olho da população e dizer que ser politico só vale a pena quando a gente transforma a vida das pessoas", disse Ibaneis durante a solenidade. O governador do DF já declarou que pretende se candidatar novamente ao Palácio do Buriti. Ao Correio, em 18 de junho, ele declarou que o mandato foi interrompido por conta da pandemia.

Reestruturação

Toda a feira e o entorno serão adequados às normas de acessibilidade com a execução de rotas acessíveis, com adaptações nas calçadas, rampas, estacionamentos, construção de sanitários para PcD (Pessoa com Deficiência) e implantação de fraldário e parque infantil.

Também serão executadas a individualização dos hidrômetros, a instalação de central de gás encanado, e a individualização das medições de energia elétrica.

As coberturas das alas laterais serão substituídas por cobertura espacial com telhas termo acústica, visando elevar o pé-direito da edificação, o que irá proporcionar maior conforto ambiental aos comerciantes e usuários, além de permitir a instalação de depósitos de mercadorias sobre os boxes.

A padronização e setorização dos boxes, com pintura e comunicação visual específica, vai garantir maior conforto e segurança aos usuários. Na parte de serviços, serão construídos espaços para carga e descarga e coleta seletiva de lixo.