Covid-19: DF vai receber 290 mil doses extras nos próximos dias, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na manhã deste sábado (31/7), que o Ministério da Saúde atendeu, oficialmente, o pedido do GDF e vai enviar 290 mil doses extras de vacinas contra a covid-19 para a capital federal nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo governador durante solenidade no Núcleo Bandeirante. Com as doses extras, Ibaneis espera baixar a vacinação para 25 anos nos próximos dias.

"Recebi, ainda ontem (sexta-feira), um ofício do Ministério da Saúde atendendo a nossa reivindicação de forma total. O DF receberá, além das doses normais, mais 290 mil doses de vacinas que estavam em atraso", disse. Ele afirmou que as doses extras serão enviadas nas duas próximas remessas. Uma está prevista para quinta-feira (5/8) e a outra para a semana seguinte.

"Isso vai ajudar a gente a colocar a vacinação do DF em dia. A gente espera baixar a idade para 25 anos ou menos nos próximos dias", completou Ibaneis. O chefe do Executivo local ainda citou a liminar impetrada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo ele, com a resposta do ministério, a ação perde o valor. Porém, ele destacou que o pedido tinha fundamento.

Pedido judicial

O Governo do Distrito Federal acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) com um pedido liminar para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seja obrigado a enviar à capital federal 292.055 doses extras de vacinas contra a covid-19. O mandado de segurança foi protocolado na quinta-feira (22/7).

O documento, obtido pelo Correio, detalha que os envios de doses feitos pelo Ministério da Saúde não consideram a aplicação em moradores do Entorno do DF. “O que se tem verificado é que a autoridade coatora tem feito projeções equivocadas frente à real necessidade da população do Distrito Federal”, diz o texto.

Para exemplificar o ponto de vista do Executivo local, a PGDF demonstra o déficit de vacinas que se observou em cada grupo contemplado pela campanha na capital. Para idosos acima de 80 anos, o órgão afirma que faltaram 11.344 doses, pois o DF recebeu 42.390 doses e aplicou 53.734. Para forças de segurança, foram recebidas 6.753 doses, sendo que o grupo é composto por 31,8 mil pessoas.

Na última semana, o secretário de Saúde Osnei Okumoto afirmou que o ministério estava analisando as justificativas do GDF e, só então, decidiria qual o quantitativo de doses extras que enviaria à capital federal.

30 anos ou mais

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 208.120 doses de imunizantes contra a covid-19 para o Distrito Federal. A remessa deve chegar na noite deste sábado (31/7) e é a maior repassada à capital do país em um único dia desde o início da vacinação. Serão 159 mil da Pfizer para primeira aplicação e 49 mil da CoronaVac, divididas para as duas etapas. Com a chegada, o governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a ampliação da faixa etária do público-alvo, que, agora, será de pessoas com 30 anos ou mais. O atendimento começa na terça-feira (3/8), sem agendamento e, segundo interlocutores da Secretaria de Saúde, deve ocorrer outro mutirão, com mais de 100 pontos de atendimento.