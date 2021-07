Após briga com tiro em bar de Taguatinga, homem foge de carro, mas é pego pela PM

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada desta sábado (31/7), um homem foi preso acusado de porte ilegal e disparo de arma de fogo, em Taguatinga. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), testemunhas disseram que o disparo ocorreu após o suspeito se envolver em uma discussão num bar da região, por volta da 1h.

Após o bate-boca, ele efetuou disparos e fugiu do local em uma caminhonete Chevrolet/S10. Nesse momento, várias equipes da PMDF foram acionadas para tentar localizar o suspeito.

O veículo foi identificado pelos militares na QND 19 e o motorista efetuou outros disparos para o alto. Minutos depois, uma equipe do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) localizou o veículo no conjunto B, da QNL 10. O motorista não ofereceu resistência e foi detido.



Na casa do homem foi encontrada uma pistola Glock calibre 380, dois carregadores com 24 munições, 14 munições calibre 38, um fuzil airsoft, vários cartões bancários em branco — usados para clonagem de cartões — e diversas placas de veículos. O suspeito foi levado à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) para registro da ocorrência.