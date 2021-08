Homem é encontrado com diversas marcas de tiros pelo corpo em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Pixabay)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado, no início da tarde deste domingo (1°/8), por volta de 12h18, para atender a uma ocorrência nas Quadras 415 / 215, região de Samambaia. Ao chegar no local, as equipes encontraram um homem com, pelo menos cinco marcas de tiros de arma de fogo pelo corpo.

A vítima de 22 anos já estava sem vida, segundo os militares. O local, que fica próximo a um depósito de gás, ficou aos cuidados da Polícia Militar. A princípio, os militares teriam sido informados de que a vítima estava correndo de um homem com casaco preto.



Às 15h, o corpo já havia sido retirado do local. A equipe do plantão da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) tomou conhecimento do fato e apura os fatos.

Outros casos

Em julho, um jovem foi assassinado três tiros na cabeça em uma praça no Riacho Fundo 2. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamada para atender a ocorrência por volta das 11h da manhã do dia 24.

Há três dias, outro homem foi morto por espancamento também no Riacho Fundo 2. A vítima tinha 47 anos e foi encontrado por volta das 22h.