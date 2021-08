d Talita de Souza

(crédito: Darcianne Diogo/Cb/D.A Press)

Dois apostadores de Brasília começaram a semana com o pé direito e garantiram um dinheiro extra no bolso. Eles acertaram quatro números da Quina 5621, sorteados na noite desta segunda-feira (2/8), e cada um levou R$ 10.532,40,na aposta simples. A loteria teve os seguintes números sorteados nesta noite: 15-41-49-56-61.

Um deles fez a aposta na Lotérica Primavera, localizada na Avenida Jequitibá, em Águas Claras. Já o segundo sortudo escolheu os números e os registrou na Lotérica Rangel N Rangel, no Mercado do Núcleo Bandeirante, situado na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.

Confira os vencedores da Quina neste link. O próximo sorteio será nesta terça-feira (3/8) e você pode acompanhar pelo Correio.

Lotofácil: Distrito Federal tem 18 ganhadores

As lotéricas brasilienses também trouxeram sorte para 18 apostadores que apostaram na Lotofácil 2297, também sorteada na noite desta segunda-feira (2/8). As dezenas sorteadas são: 02-03-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25.

Quem apostou nas seguintes loterias pode verificar, com entusiasmo, se foi um dos ganhadores: Sorte Extra (SIA), Sorte Certa (Paranoá), Super Loterias (Águas Claras), Riacho da Sorte (Riacho Fundo I), Lotérica Show da Sorte (Samambaia), Lotérica São Sebastião, Lotérica Sandu (Taguatinga), Lotérica Jordão (Ceilândia), Lotérica JB (Lago Sul), Lotérica da Sorte (Águas Claras), Lotérica Cruzeiro do Sul (Cruzeiro Velho), Lotérica Arapoanga, Lotérica Castelo Forte (Ceilândia), Loteria VIP (Vicente Pires), Loteria do Liberty Mall.

Todos os ganhadores podem ser conferidos aqui. O próximo sorteio será nesta terça-feira (3/8) e você pode acompanhar pelo Correio.