Agências do Trabalhador oferecem 299 oportunidades nesta terça

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

As agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 299 oportunidades de emprego abertas para esta terça-feira (3/8). Para se candidatar a qualquer uma das vagas disponíveis, basta ir a uma das 14 unidades em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para aquelas pessoas que não têm experiência profissional, estão disponíveis cerca de 87 oportunidades de trabalho nas unidades. A maioria delas é para trabalho doméstico, o pagamento é de R$ 1.120, mais benefícios.

Três áreas estão contratando profissionais de nível superior: arte educador (1), educador social (1) e professor de línguas estrangeiras modernas (2). Os salários são de, respectivamente, R$ 2.010, R$ 2.356,23 e R$ 20 por hora.

Nas vagas que exigem apenas ensino médio, há oportunidades para vendedor pracista (31) e coordenador de transportes coletivos (25), estas são exclusivas para pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.980, mais benefícios.

Outras vagas

Há vagas para açougueiro (1), para alinhador de direção (1), auxiliar de mecânico (2), colorista (1), instalador de sistemas eletroeletrônicos(1), mecânicos (5), eletricista (1), panfleteiros (4), pedreiros (15), serralheiro (1) e vendedores pracistas (6).

Vale destacar que os cidadãos podem também levar currículo e deixar em uma das 14 agências do Trabalhador do DF. Também é possível se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, dessa forma ele será direcionado a alguma oportunidade adequada ao perfil.

Para aqueles que se interessarem por alguma vaga ou que desejarem saber mais informações, basta ir a uma das agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 9 9209- 1135.