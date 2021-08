Covid-19: postos de vacinação têm longas filas nesta terça-feira

CM Cibele Moreira

A espera pela vacina contra a covid-19 para a população com 30 anos ou mais chegou ao fim. Sem agendamento prévio, os brasilienses madrugaram para receber o imunizante. Na unidade básica de saúde II (UBS), da Asa Norte (114/115), a fila contornou a quadra.

Quem chegou à UBS por volta das 6h, já encontrou uma longa fila se formando com mais de 100 pessoas. A servidora pública Thaysa Vaz, 33 anos, desceu para a unidade de saúde por volta das 6h40.

"Não esperava que estivesse uma fila tão grande", comentou a moradora da Asa Norte, que teve que pedir suporte para a mãe e a irmã para levarem uma garrafinha de água e uma cadeira para ela sentar. Pela grande procura, o tempo médio de espera está em 3h.

Para Thaysa, esse momento representa um alívio depois de um ano e meio de pandemia. "Me sinto aliviada, mas um pouco triste pelas pessoas que não puderam se vacinar e morreram por causa da covid-19", relata. A servidora pública conta que chegou a pegar o vírus no ano passado e, mesmo recuperada da infecção, ainda sofre com sequelas do novo coronavírus. " Meu olfato até hoje não está 100%", afirma.

Na avaliação dela, a vacina traz, além do efeito físico, um efeito psicológico para quem toma. "Deixa a gente menos ansioso, principalmente nesse medo grande com uma doença que tem matado muita gente", diz.

Na unidade básica de saúde I, na Asa Sul (612/613), a espera para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 também estava em torno de três horas. Quem chegou por volta das 8h encontrou a fila dando volta do lado de fora da unidade.. Para atender a demanda, a UBS recebeu 2,3 mil doses para a D1.

Doses

O Governo do Distrito Federal separou 170 mil doses para a aplicação da primeira dose contra covid-19 nesta fase que contempla a população com 30 anos ou mais. Paralelamente, as unidades de saúde também estão aplicando a segundo dose para quem vai concluir o ciclo vacinal.

Ao todo, são 79 pontos de atendimento para a aplicação das vacinas contra a covid-19 espalhadas no Distrito Federal. A maioria apresentou longas filas nesta terça-feira (3/8).

A expectativa do governador Ibaneis Rocha (MDB) é de ampliar a imunização para o público a partir de 25 anos ainda nesta semana. Está prevista a chegada de doses extras na quinta-feira (5/8).