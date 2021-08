GDF começará obra para construção de quartel dos bombeiros em Ceilândia

JE Júlia Eleutério*

(crédito: Carlos Silva/CB/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (3/8), o vice-governador do Distrito Federal Paco Britto participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para construção do 8º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) em Ceilândia. O GDF fará uma obra de grande porte com duas edificações: o quartel-sede e uma garagem operacional. A previsão para o início da obra é de 30 dias e deve ser entregue no prazo de 12 meses.



O projeto da obra do grupamento de bombeiros foi criado para atender às competências do trabalho exercido pelos militares como salvamento e resgate, prevenção e combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, proteção civil e ambiental, entre outros. Atualmente, o 8º GBM está abrigado em uma edificação provisória e construída em julho de 1982.

No discurso da cerimônia, o vice-governador do DF Paco Britto destacou que o atual quartel é muito antigo e está desgastado, por isso há a necessidade de obras para melhor atender a população da região administrativa de Ceilândia. “O nosso governo, buscando valorizar o bombeiro militar, inicia mais uma obra fundamental para o momento de qualidade de vida de todos. A cidade mais populosa do DF tem recebido diversos investimentos e merece um novo e moderno quartel do Corpo de Bombeiros”, ressalta.

O 8º GBM é um dos quartéis do DF mais acionados para atendimentos. De acordo com o vice-governador, “a obra vai melhorar as condições de trabalho de bombeiros e, consequentemente, vai incrementar a qualidade de serviços prestados aos moradores de Ceilândia”, enfatiza. A área construída terá cerca de 2060,88 m² e o custo aproximado de R$5,95 milhões.



*Estagiária sob supervisão de Alexandre de Paula