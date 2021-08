Covid-19: Ibaneis amplia para 5 mil as vagas para adolescentes se vacinarem

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que vai ampliar o número de vagas para adolescentes de 12 a 17 anos se vacinarem contra a covid-19 no DF. Anteriormente, seriam 3 mil vacinas destinadas a esse público. Agora, serão 5 mil. "Temos espaço para isso", confirmou Ibaneis ao Correio.

O agendamento começa às 14h desta quarta-feira (4/8) pelo site vacina.saude.df.gov.br. A princípio, as 5 mil doses serão destinadas para jovens com Síndrome de Down e diagnosticados com algum espectro de autismo.Além disso, aqueles com deficiência e doença neurológicas poderão vacinar. A lista com todas as comorbidades contempladas será divulgada em breve pela Secretaria de Saúde. Essas pessoas devem se cadastrar, no mesmo site, antes do agendamento. A vacinação vai ocorrer na quinta (5/8) e na sexta-feira (6/8).

Os pacientes com Síndrome de Down não precisam de laudo médico, o que também não é necessário para autistas que tiverem tido algum atendimento na rede pública de saúde nos últimos 12 meses. Os demais precisarão de um relatório médico, cujo modelo pode ser acessado e baixado aqui. Quem tiver qualquer dificuldade de acesso à internet para fazer o agendamento deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Vacinação

Nesta terça-feira (3/8), teve início a vacinação para pessoas com 30 anos ou mais. O Distrito Federal separou 170 mil doses de vacinas contra a covid-19 para pessoas com 30 anos ou mais. A imunização desse público começou nesta terça-feira (3/8), às 8h e às 9h — nos pontos drive-thru —, em 79 postos de atendimento.

Na primeira horas do dia, na unidade básica de saúde II (UBS), da Asa Norte (114/115), a fila contornou a quadra. Quem chegou à UBS por volta das 6h já encontrou uma longa fila se formando com mais de 100 pessoas.