GDF abre 3 mil vagas para vacinar adolescentes com Síndrome de Down e autismo

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

A Secretária de Saúde começará, na quinta-feira (5/7), a vacinação contra a covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos com Síndrome de Down ou autismo. Ao todo, serão disponibilizadas 3 mil doses para esse público e a expectativa é de que a imunização seja concluída até a sexta-feira (6/7). Os interessados podem realizar um cadastro prévio no site da pasta a partir desta segunda, mas o agendamento começa apenas na quarta-feira (4/7), após às 14 horas.

O chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, explicou, em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, que a vacinação da categoria será por agendamento para evitar o estresse e a demora na fila dos jovens com comorbidades.

“No caso de pacientes com Síndrome de Down não há necessidade de relatório, basta fazer o cadastro e o agendamento para que o jovem seja vacinado. Já no caso dos autistas, se o adolescente tiver sido atendido na rede pública nos últimos 12 meses, não precisa de relatório, porque haverá o cadastro no sistema. Contudo, se ele não tiver se consultado na rede pública nesse período, será necessário um documento que comprove a condição dele”, explicou Gustavo Rocha.

Projeções

Atualmente, o DF vacina pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. Por faixa etária a campanha atende a população com 35 anos ou mais. Na terça-feira (3/8), começa a imunização de pessoas com 30 anos. E até o fim de semana, com a chegada de novos imunizantes, o GDF pretende iniciar a imunização das pessoas acima de 25 anos.