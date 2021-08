Corpo encontrado carbonizado no DF é de jovem que desapareceu ao sair de trabalho

DD Darcianne Diogo

Brendon Lucca foi encontrado carbonizado na área rural de Planaltina de Goiás - (crédito: Redes sociais)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou que o corpo encontrado carbonizado em 28 de julho, na DF-131, no Núcleo Rural Monjolo, área rural de Planaltina, é de Brendon Lucca de Jesus, 23 anos. O jovem estava desaparecido desde 21 de julho, quando saiu do trabalho, em um atacadão situado em Planaltina de Goiás. Imagens do circuito de segurança registraram a vítima entrando em um Uno cinza (veja o vídeo abaixo).

O cadáver foi encontrado por um caseiro de uma fazenda localizada no Núcleo Rural Monjolo. Segundo a testemunha, o corpo estava dentro de pneus. Após a perícia no local, o cadáver foi removido ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde a equipe inspecionou o material remanescente da pele nas regiões das mãos e pés. Colhido o vestígio papiloscópico, os peritos conseguiram identificar o cadáver carbonizado.

Desde o dia do desaparecimento, amigos e familiares de Brendon fizeram posts sobre o desaparecimento do jovem. Em um vídeo gravado à época, a mãe contou que o jovem estava trabalhando e que “pegaram o filho”. Ele não tinha passagens pela polícia. A investigação segue a cargo da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para identificar os autores do crime.