Após ter carro roubado, corpo de homem é encontrado em córrego

RS Renato Souza PM Pedro Marra

Corpo de Bombeiros encontrou o corpo sem os sinais vitais - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O corpo de um homem com suspeita de afogamento foi encontrado em um córrego de Planaltina, na manhã desta terça-feira (29/6), no Córrego Fumal, às margens da BR-020. Ao chegar no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deparou com a vítima, ainda sem identificação, aparentando ter de 45 a 50 anos.

“Foi constatado que estava com ausência dos sinais vitais em situação incompatível com a vida”, afirmou a corporação, em nota. A cena foi preservada até a chegada da Polícia Civil (PCDF). Após a perícia ser concluída, o Corpo de Bombeiros fará o resgate do corpo para ser transportado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar do DF foi acionada para o local.

Informações obtidas pela reportagem dão conta de que o homem teve o carro roubado em Planaltina, antes do corpo ser encontrado dentro do córrego. Ao Correio, um amigo da vítima confirmou que o nome do homem é Adenilson Vaz, 46 anos, um trabalhador terceirizado da Caesb e morador do Jardim Roriz, em Planaltina. Ele teria saído sozinho com o carro da empresa.







"Ele disse que iria buscar uma prótese, pois a dentadura dele tinha quebrado. Saiu da empresa e a partir daí ninguém viu mais, nem conseguiu contato com ele", afirma um amigo da vítima, que prefere não se identificar.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu a ocorrência às 7h48 desta terça-feira (29/6), com duas viaturas e oito militares. A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que cuida das investigações, considera o caso como latrocínio.