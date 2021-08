Covid-19: DF registra 324 novos casos e 17 mortes em 24 horas

DD Darcianne Diogo

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 324 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), nessa terça-feira (3/8). O número total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 451.894, sendo que 435.274 estão recuperadas.



Em relação às mortes causadas pela doença, 9.661 pessoas perderam a vida desde o começo da pandemia. Nessa terça-feira, a SES-DF notificou 17 óbitos, sendo que três ocorreram hoje; oito, nessa segunda-feira (2/8); e o restante entre 11 de junho e 1º de agosto.

Ceilândia continua a ocupar o primeiro lugar na lista das regiões administrativas com o maior número de casos de covid-19: são 49.766. Em seguida, aparece o Plano Piloto, com 44.216 pessoas infectadas, e, em terceiro lugar, Taguatinga, com 35.647.

Vacinação

Nessa terça-feira, o DF deu início à vacinação para pessoas a partir de 30 anos. Para essa faixa etária, foram separadas 170 mil doses de vacinas contra a covid-19. A imunização começou às 8h e às 9h nos pontos drive-thru e em 79 postos de atendimento.

O Executivo local aguarda a chegada de mais 292 mil doses dos imunizantes, destinados à ampliação da campanha para pessoas a partir dos 25 anos. Nesta quarta-feira (4/8), a partir das 14h, a Secretaria de Saúde abrirá o agendamento para 3 mil pessoas de 12 a 17 anos com síndrome de Down ou autismo.