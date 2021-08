Mulher não se vacina no DF após sistema indicar que ela foi imunizada em SP

TM Thays Martins

(crédito: arquivo pessoal )

Com a liberação da imunização para maiores de 30 anos, a moradora da Asa Norte Pamella de Melo Marra, de 34 anos, se animou para ser finalmente imunizada e foi uma das milhares de pessoas que procuraram os postos de saúde nesta terça-feira (3/ 8). Mas depois de esperar por quase duas horas na fila da Unidade Básica de Saúde (UBS2) da 114/115 norte veio a decepção. No sistema do SUS constava que ela já tinha tomado as duas doses da vacina entre março e abril. “Todo mundo ficou me olhando, eu fiquei constrangida, parecia que eu estava fazendo algo errado”, conta.



No próprio posto, ela foi orientada a procurar a delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência por falsidade ideológica. “Eu baixei o aplicativo ConectaSUS e vi que a pessoa usou o meu CPF para tomar as doses em São Paulo. Nas datas eu estava aqui em Brasília trabalhando”, relata.

Pelo aplicativo, consta que Pamella tomou as duas doses em Mairinque, interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde do município informou ao Correio, por telefone, que provavelmente ninguém usou o CPF de Pamella para tomar o imunizante e sim deve ter ocorrido um erro de digitação, já que tudo é feito manualmente. O caso é semelhante a um outro que já foi registrado pela pasta. Na ocasião, um morador de Santa Catarina relatou o mesmo problema, mas ao cruzar todos os dados se percebeu que somente o CPF tinha sido digitado de forma incorreta. Segundo o órgão, para resolver o caso basta a pessoa entrar em contato com a secretaria de Saúde.

A Secretaria de Saúde do DF disse que casos como o de Pamella devem ser registrados por meio da ouvidoria, por onde deve ser enviado uma cópia do Boletim de Ocorrência. Com essas informações, a pasta entra em contato com o Ministério da Saúde e com a secretaria do estado onde o erro aconteceu e faz o cruzamento de dados para saber o que aconteceu. A pasta não informou quanto tempo este processo demora e se outros casos semelhantes já foram registrados.

Casos de fraudes

Desde que começou a Campanha de Imunização contra a covid-19 foram muitos os casos relatados de fraudes. Em março, a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que quase mil pessoas tinham utilizado os documentos de pessoas falecidas para furar a fila da imunização. O órgão ainda encontrou quase 50 mil inconsistências nos dados, o que pode indicar que os imunizantes foram aplicados indevidamente.

Vacinação no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou o público alvo da imunização para pessoas com mais de 30 anos nesta terça-feira (3/8). Somente ontem, 74.962 pessoas tomaram a primeira dose, o maior número em único dia desde o início da campanha. Nesta quarta-feira (4/8), a campanha de continua para essa faixa etária, das 8h às 17h, em 79 pontos de atendimento.