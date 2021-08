PCDF investiga fraude de receituários e atestados médicos em São Sebastião

LP Luana Patriolino

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu dezenas de formulários de receituários e atestados médicos suspeitos de fraude, nesta quarta-feira (4/8). A ação aconteceu sob coordenação da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Os investigadores também encontraram guias de internação e carimbos falsos com nomes e CRM de supostos médicos.

As investigações tiveram início no mês de junho, após denúncias de uma servidora da unidade básica de saúde (UBS) de São Sebastião. Ela informou que um homem apresentou receituários médicos com indícios de falsificação. Segundo a denunciante, existiam assinaturas iguais para médicos diferentes, além do CRM do profissional, que não tinha registro no cadastro hospitalar.

A polícia chegou à identificação do principal suspeito: um homem de 49 anos, morador do bairro Vila Nova, em São Sebastião. Na casa dele, foi encontrada uma vasta documentação comumente utilizada por médicos, além de folhas nas quais o autor “treinava” as assinaturas que seriam inseridas na documentação. Segundo a polícia, o suspeito também usava indevidamente o nome de médicos que residem no exterior e outros que já estão afastados do exercício da medicina. O homem foi indiciado pela prática do delito de falsidade ideológica e irá responder em liberdade.

O próximo passo da investigação é identificar os responsáveis por adquirir e repassar ao envolvido os formulários em branco. A suspeita é de que o envolvido estava praticando os crimes há pelo menos um ano e meio.