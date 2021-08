Pró-DF e Desenvolve-DF têm prazos de adesão prorrogados até 2022

AI Ana Isabel Mansur

Incentivos ao empreendedorismo facilitam a solução de pendências de empresas junto ao governo - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

Os deputados distritais aprovaram, na tarde desta quarta-feira (4/8), a prorrogação do prazo de adesão aos programas de Apoio ao Empreendimento Produtivo (Pró-DF) e de Desenvolvimento (Desenvolve-DF). Agora, os interessados poderão aderir aos benefícios até 4 de fevereiro de 2022.

O texto aprovado é um substitutivo a projetos de lei da deputada Jaqueline Silva (PTB) e do Executivo local. A proposta foi aprovada em segundo turno na Câmara Legislativa do DF e redação final com 18 votos favoráveis e segue agora à sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Os incentivos ao empreendedorismo facilitam a solução de pendências de empresas junto ao governo e a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) do bem público a partir de licitação.

Inicialmente, os projetos também tratavam de outros pontos dos programas, mas os parlamentares decidiram aprovar apenas a prorrogação do prazo de adesão. As demais questões serão analisadas em um novo texto, a ser encaminhado pelo GDF. O prazo de adesão inicial terminaria nesta quarta-feira (4/8).

O GDF justificou a prorrogação com a oportunidade de mais empresas regularizarem os incentivos econômicos e a ocupação de imóveis de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), por meio dos programas de desenvolvimento econômico.