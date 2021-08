MR Mariane Rodrigues

(crédito: Mariane Rodrigues/CB/DA Press)

O governador Ibaneis Rocha assinou ordens de serviço para a pavimentação rural na Fercal. O ato faz parte do programa Caminho das Escolas e ocorreu na manhã desta quinta-feira (5/8), na Escola Classe Lobeiral.

Beneficiando diretamente o pessoal de Sobradinho e da Fercal, Fernando Silva, administrador da Fercal, conta que os moradores da região sofrem há 30 anos da poeira e lama do local. “Essa obra vai mudar a história da Fercal. Depois de hoje, teremos o antes e depois desta região”, ressalta.

Cândido Teles, secretário de agricultura, abastecimento e desenvolvimento cultural, também esteve presente e agradeceu ao atual governo por beneficiar de diversas formas o produtor. Um desses benefícios é a cesta verde.



O governador da capital, Ibaneis Rocha (MDB), conta que a ação se iniciou no Distrito Federal, mas é um ato de dignidade que todas as crianças do país precisam ter: o acesso a escolas.



“Uma das maiores reclamações da população é que as crianças voltavam ou empoeiradas ou cheias de lamas e foi naquele momento que tive a ideia de criar o programa caminho das escolas para que as crianças das áreas rurais tenham a mesma dignidade para estudar como as crianças das áreas urbanas. Esse projeto é permanente, é uma iniciativa do governo do Distrito Federal que vai servir de exemplo para que todas as crianças do país tenham o mesmo direito de chegar aos locais de estudo. É olhar para a população que escolheu morar na área rural e dar dignidade a esses moradores", afirmou o governador durante o ato.