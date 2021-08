Começa vacinação de adolescentes com comorbidades, nesta quinta-feira

PM Pedro Marra

Janaína agendou a vacinação do filho deficiente visual, Luiz Eduardo, 14 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) em 44.645 pessoas; 7.421, receberam o reforço (D2); e 150, a dose única, da Janssen, nessa quarta-feira (4/8). No total, 48,66% da população da capital está imunizada com a D1, o que representa 1.432.454 brasilienses. Quanto à D2, 570.466 (20,42%) pessoas estão vacinadas. Outras 52.818 tomaram a dose única. Segundo a Companhia de Planejamento (Codeplan), a população do DF é de 3.052.546. Nesta quinta-feira (4/8), a campanha começa a atender adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades.

A Secretaria de Saúde abriu 5 mil vagas para agendamento desse público, nessa quarta-feira, às 14h, no site vacina.saude.df.gov.br. São 26 postos exclusivos (veja abaixo) que receberão jovens com síndrome de Down, autismo, deficiência física, visual, mental ou auditiva e deficiência múltipla. Para a presidente da Associação DFDown, Cleunice Bohn de Lima, no entanto, o Governo do Distrito Federal (GDF) demorou para incluir o grupo na campanha.

“Tem mais de um mês que estamos organizando, com mães e familiares. Não existe um censo das pessoas com deficiência. A nossa avaliação é que há muita luta para que as pessoas com deficiência sejam consideradas como prioritárias nesse país. Não fomos incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal. Então, nos organizamos para que os jovens e adultos pudessem ser contemplados. Fizemos movimentos e conseguimos dinheiro de entidades internacionais para fazer campanhas. Estamos mobilizados com mais de 200 famílias”, detalha Cleunice.

A dona de casa Janaína Chaves Fonseca, 47 anos, foi uma das mães que conseguiu marcar a vacinação do filho, Luiz Eduardo, 14, que tem deficiência visual total desde que nasceu, hipertensão e é transplantado renal. Ela agendou o atendimento na UBS 2 do Riacho Fundo 2 para amanhã, às 10h. “Sou uma das mães que foi à Secretaria de Saúde para conversar com o Comitê de Vacinação. Eu estou muito feliz, mas, antes da ampliação para outras comorbidades, eu estava com a emoção engasgada, porque o meu filho ainda não se encaixava na campanha de agendamento. Quando abriu para pessoas com deficiência, foi um grande alívio para mim”, revela Janaína.

Na opinião da infectologista Joana Darc, do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), as pessoas na casa dos 30 anos se movimentam com frequência durante o dia, fator fundamental para evitar mais ainda a proliferação do novo coronavírus. “Estão trabalhando, pegando transporte, indo a bares e restaurantes. Eles são obrigados à exposição, porque estão em uma fase produtiva da vida. Então, a vacinação desse grupo é importantíssima para a gente diminuir a circulação viral comunitária”, analisa.

O DF recebeu 53,9 mil vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde nessa quarta-feira. São imunizantes da CoronaVac e da Pfizer. “O DF recebeu hoje (quarta-feira) 18.800 doses de CoronaVac, que já estão na rede de frio e serão divididas em primeira e segunda doses e perda técnica. No início da noite, foram entregues 35.100 doses da Pfizer para primeira dose, totalizando 44 mil vacinas destinadas à continuidade da vacinação das pessoas com idade a partir de 30 anos”, afirmou a pasta. O restante será destinado o reforço de outros grupos contemplados pela campanha.

Transmissão aumenta

A taxa de transmissão da covid-19 subiu para 1,02. Nessa quarta-feira, a Secretaria de Saúde registrou 633 casos de covid-19 e 19 mortes. Ao todo, o DF acumula 9.677 vítimas da doença e 452.527 infectados, sendo que 436.013 estão recuperados. A média móvel de ocorrências está em 648,14, 20,9% a mais do que o observado há 14 dias. A media de óbitos teve queda de 5,5%, em comparação a duas semanas atrás, e está em 12. O índice de ocupação de UTIs na rede pública é de 55%; na rede privada, 75%.

Postos de vacinação de adolescente de 12 a 17 anos com comorbidades

Região Central

UBS 1 da Asa Sul (pedestre)

UBS 2 da Asa Norte (pedestre)

UBS 2 do Cruzeiro (pedestre)



Região Centro-Sul

UBS 1 do Guará (pedestre)

UBS 1 do Núcleo Bandeirante (pedestre)

UBS 1 do Riacho Fundo 2 (pedestre)



Região Norte

Centro Olímpico de Planaltina (pedestre)

UBS 1 de Sobradinho (pedestre e drive-thru)

UBS 5 de Planaltina (pedestre e drive-thru)

Regional de Ensino de Sobradinho 2 (pedestre e drive-thru)



Região leste

UBS 1 do Paranoá (pedestre)

UBS 2 do Itapoã (pedestre)

UBS 2 de São Sebastião (pedestre)



Região Oeste

UBS 1 de Brazlândia (pedestre)

UBS 3 de Ceilândia (pedestre)

UBS 7 de Ceilândia (pedestre)

UBS 17 de Ceilândia (pedestre)



Região Sudoeste

UBS 3 de Taguatinga (pedestre)

UBS 12 de Samambaia (pedestre)

UBS 4 de Samambaia (pedestre)

UBS 2 do Recantos das Emas (pedestre)



Região Sul

UBS 1 do Gama (pedestre)

UBS 3 do Gama (pedestre)

UBS 5 do Gama (pedestre)

UBS 1 de Santa Maria (pedestre)

UBS 2 de Santa Maria (pedestre)