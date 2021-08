Covid-19: GDF inclui mais comorbidades na vacinação de adolescentes

SS Samara Schwingel

Pouco mais de 20% de população alvo está vacinada com duas doses no DF - (crédito: Menahem KAHANA / AFP)

O Governo do Distrito Federal decidiu incluir mais doenças na lista de comorbidades para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. No total, serão 40 doenças consideradas aptas para a imunização. Em breve, a lista atualizada será publicada no site da Secretaria de Saúde.

Além disso, o governo abriu mais 5 mil vagas de agendamento às 16h desta quinta-feira (5/8). O site é vacina.saude.df.gov.br.

Anteriormente, apenas 19 doenças estavam na lista sendo elas: síndrome de down, autismo e deficiências. Esse público teve 5 mil vagas disponibilizadas. Até esta quinta-feira (5/8), quando teve início o atendimento aos adolescentes, foram cadastradas 2.472 pessoas desse público. Foram agendadas 2.421 pessoas. As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta quinta-feira no Palácio do Buriti.

Um total de 26 postos exclusivos receberão esses jovens. O Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) em 44.645 pessoas; 7.421, receberam o reforço (D2); e 150, a dose única, da Janssen, nessa quarta-feira (4/8). No total, 48,66% da população da capital está imunizada com a D1, o que representa 1.432.454 brasilienses. Quanto à D2, 570.466 (20,42%) pessoas estão vacinadas. Outras 52.818 tomaram a dose única.