Covid-19: DF abre agendamento para vacinação de jovens com comorbidades

PM Pedro Marra

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) abriu, às 14h desta quarta-feira (4/8), o agendamento da vacinação contra a covid-19 para jovens de 12 a 17 anos com comorbidades. O agendamento foi aberto no site vacina.saude.df.gov.br. De acordo com a pasta, serão atendidos adolescentes com síndrome de Down, autismo, deficiência física, visual, mental ou auditiva e deficiência múltipla.

Na terça-feira (3/8), a pasta decidiu ampliar o número de vagas de 3 mil para 5 mil. A decisão foi tomada após a pasta identificar a baixa procura no cadastramento prévio de jovens. No site da Secretaria de Saúde há um passo a passo de como fazer o agendamento.

Caso haja alguma dificuldade na hora de agendar via internet, o cidadão poderá procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima e fazer o agendamento. Para a vacinação dos adolescentes com autismo ou com deficiência será necessário apresentar relatório médico ou outro documento que comprove a condição, como carteirinha ou registro.

No ato do agendamento, o sistema da Secretaria de Saúde irá reconhecer, pelo CPF do usuário, se ele é portador de alguma comorbidade, no caso de haver registro de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Não havendo esse reconhecimento, o usuário poderá se cadastrar, no entanto, deverá apresentar um laudo médico — no caso daqueles com autismo — quando for vacinar.

Os adolescentes serão imunizados em 26 pontos específicos e por meio de agendamento, para evitar que haja aglomeração e para impedir que eles precisem aguardar na fila da vacinação por faixa etária – que, atualmente, abrange pessoas a partir de 30 anos.