Bombeiros levam 10 horas para controlar incêndio de grande proporção no DF

DD Darcianne Diogo

Perícia do CBM-DF foi acionada para apurar as causas do incêndio - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBM-DF) levaram, ao menos, 10 horas para combater um incêndio de grande proporção que destruiu mais de 63 hectares na área do Clube Fassincra, na região do Incra, em Brazlândia. O fogo começou no fim da manhã dessa quarta-feira (4/8) e só foi controlado à noite, por volta das 21h.



As equipes atenderam a ocorrência com 57 bombeiros e sete viaturas. Segundo o CBM-DF, as chamas se alastraram sobre a área de mata rapidamente e atingiram uma plantação de árvores de eucalipto, especialmente a copa das árvores.

Após combaterem as chamas, os bombeiros iniciaram o procedimento de rescaldo, que consiste em vistoriar toda a área atingida pelo fogo para detectar pontos mais quentes, de modo a neutralizar a possibilidade de reignição do incêndio.

O fogo destruiu 63,5 hectares, segundo o que foi mensurado com o sobrevoo de um drone da corporação. A perícia do Corpo de Bombeiros também foi acionada para vistoriar o local e detectar as causas do incêndio.