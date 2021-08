Incêndio atinge casa em Planaltina na manhã deste domingo (1º/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu uma casa na Quadra 10 Conjunto H, Setor Buritis, em Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida por volta das 9h16 deste domingo (1º/8).

O Corpo de Bombeiros atendeu esta ocorrência com quatro viaturas e dezesseis militares. Segundo eles, houve a queima total de dois cômodos, somando uma área de 10m², onde ficavam dois sofás, um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, uma cama de casal, um armário e um cestos de roupas.

Vizinhos e pessoas que estavam no local informaram aos bombeiros que um homem de 28 anos teria provocado o incêndio e se trancado no imóvel. Ele foi resgatado, atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Planaltina consciente e orientado, com queixa de dificuldades em respirar, dor no peito e formigamento pelo corpo, escoriações, queimaduras de 1º grau nas costas.

As ações do CBMDF também impediram a propagação do fogo para as demais habitações do endereço. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar e a Polícia Civil do DF foi acionada para realizar perícia no local.

Salvamento

Há cerca de duas semanas, o CBMDF retirou duas crianças de dentro de um galpão em chamas na Asa Norte. Apesar do incidente, as crianças não se feriram e foram entregues aos parentes.

Já o pai delas teve queimaduras de 2º grau nas mãos e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Mesmo com os ferimentos, ele estava orientado e estável.

O fogo destruiu móveis, como um sofá e estante, além de brinquedos, utensílios de cozinha e equipamentos elétricos. A estrutura, como as paredes e o teto, ficou chamuscada. Depois do rescaldo, agora, a perícia da corporação vai apurar as causas do incêndio.