CM Cibele Moreira

(crédito: Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Quem precisou sair de casa na manhã desta sexta-feira (6/8), no Distrito Federal, enfrentou um vento frio com sensação térmica de 4°C. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada nos termômetros foi de 11°C. A diferença se dá pela presença de ventos moderados que fazem com que a população tenha essa percepção de clima mais gelado.

Apesar da grande nebulosidade registrada nas primeiras horas do dia, o Inmet afirma que não há previsão de chuva para esta sexta-feira (6/8). No período da tarde, as nuvens devem se dissipar deixando o céu claro e aumentando a temperatura. A máxima prevista é de 27°C.

Com a circulação de nuvens baixas, o clima ficará mais ameno no Distrito Federal com a umidade do ar deve variando entre 85% e 30%. Porém, para o fim de semana, o tempo seco deve retornar com a possibilidade de a umidade ficar abaixo dos 30%.

O dia mais frio registrado neste ano ocorreu no início de julho. Em 1º de julho, os termômetros nas regiões do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5°C, com 1ºC de sensação térmica. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C, com sensação térmica de 3ºC e 4ºC.

Confira a orientação para cada nível de medição:



Entre 30% e 21% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

Beber água à vontade.

Entre 20% e 12% por dois dias seguidos: estado de alerta

Observar as recomendações do estado de atenção;

Evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência