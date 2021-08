SS Samara Schwingel

A vacinação seguirá sem agendamento nos postos do DF - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais deve ter início a partir da próxima terça-feira (10/8). A informação foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nas redes sociais e confirmada ao Correio por fontes ligadas ao Governo do Distrito Federal.

O DF deve receber mais de 170 mil novas doses de vacinas entre esta sexta-feira (6/8) e sábado (7/8). A imunização seguirá sendo sem agendamento. Os pontos de atendimento serão divulgados pela Secretaria de Saúde. "Com a chegada esse final de semana de 178.330 mil doses de vacinas começaremos a vacinar na terça feira as pessoas com 25 anos para cima", disse Ibaneis.

Atualmente, o DF vacina pessoas com 30 anos ou mais. Durante o primeiro dia de atendimento a esse público, houve recorde de vacinação com 85,9 mil doses aplicadas. A vacinação segue sem agendamento.

Além disso, ainda há vagas abertas para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades se vacinarem. Esses precisam agendar por meio do site vacina.saude.df.gov.br. São 40 doenças na lista aptas para a vacinação. No dia do atendimento, é necessário levar laudo médico que comprove a comorbidade indicada.