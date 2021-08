SS Samara Schwingel

Ibaneis acredita que vacinação dos maiores de 18 anos será possível com repasses do Ministério da Saúde -

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta sexta-feira (6/8), que acredita na possibilidade de vacinar todos os adultos do DF com pelo menos uma dose das vacinas contra covid-19 até o fim de agosto. A declaração foi publicada nas redes sociais do emedebista.

“Se confirmado o cronograma de envios de doses pelo Ministério da Saúde, nós concluiremos a vacinação da primeira dose de toda a população 18+ do Distrito Federal até o fim de agosto”, disse.

Também por meio das redes, Ibaneis afirmou que as pessoas com 25 anos ou mais poderão se vacinar contra a covid-19 a partir da próxima terça-feira (10/8). A ampliação será possível com a chegada de 214.770 doses de vacinas, das quais, 178.330 serão destinadas para a aplicação de primeiras doses.

Atualmente, o DF vacina pessoas de 30 anos ou mais. O atendimento ocorre sem a necessidade de agendamento em 79 pontos de atendimento. No início da vacinação desse público, o DF bateu o recorde de aplicação com 85,9 mil doses administradas em um dia.