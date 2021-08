Parte de prédio desaba na Asa Norte e deixa uma pessoa ferida

SS Samara Schwingel MR Mariane Rodrigues

Edificação ficou destruída. Queda de prédio na Asa Norte - (crédito: Arquivo Pessoal)

Parte de um prédio desabou nesta sexta-feira (6/8) na quadra comercial da 713 da Asa Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma pessoa ficou ferida durante o acidente. A edificação era composta por dois andares além do térreo. Veja no vídeo abaixo.

Segundo os militares, o primeiro andar ficou destruído. No térreo, duas lojas estavam funcionando, mas ninguém chegou a se machucar. A vítima ferida foi um operário que trabalhava em uma obra no segundo andar. Porém, os pedreiros estavam no térreo no momento do acidente, Edvar Claudino Da Silva, 59 anos, contou que um pedaço de concreto caiu em seu pé. “Se estivesse em cima, não estaria aqui nem pra contar história”, disse. Segundo o corpo de bombeiros, o prédio que desabou e o do lado foram evacuados e isolados.

O homem foi socorrido com um corte no pé e não precisou ser levado ao hospital. Ainda não há informações se o prédio estava em situação irregular. A Defesa Civil está no local para avaliar a situação.







Alinne Mara dos Reis, 42, estava passando pelo local quando se deparou com o acidente. "Foi bem no comércio da esquina. A parte superior está toda destruída", comentou.

Segundo desabamento

A queda do prédio na Asa Norte foi o segundo desabamento registrado nesta sexta-feira (6/8). Mais cedo, em Ceilândia, uma parede desabou sobre uma residência e também deixou uma pessoa ferida. Segundo os bombeiros, uma parede de alvenaria, que estava sendo construída no 1º pavimento de um sobrado, desabou parcialmente, sobre o telhado da casa vizinha, que teve o telhado danificado. No quarto da casa atingida havia uma mulher e uma criança.

A mulher de 25 anos foi atendida e transportada pelo CBMDF ao hospital, apresentando um pequeno corte e suspeita de fratura na perna esquerda, porém estava consciente, orientada e estável. A criança não se feriu e foi deixada aos cuidados de amigos da vítima. Após avaliar os riscos, o CBMDF isolou o local e acionou a Defesa Civil.