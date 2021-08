SR Samantha Rannya*

Os adolescentes com comorbidades devem agendar a vacinação - (crédito: Menahem KAHANA / AFP)

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde até o momento, 3.013 adolescentes estão com data marcada para se vacinar até a próxima segunda-feira (9/8). A Secretaria destinou cerca de 10 mil vagas para este público, sendo que 5 mil foram acrescentadas na quinta-feira (5/8). Ao todo, 26 pontos de vacinação estão atendendo adolescentes com comorbidades no DF. Na UBS 1 do Guará, uma sala foi reservada para aplicar a primeira dose da vacina com atendimento rápido e organizado.



Como agendar?

Para fazer o agendamento, é necessário realizar o cadastro no site da Secretaria de Saúde. Após efetuar o cadastro, o usuário deverá preencher os campos com os dados solicitados. Caso tenha alguma dificuldade na hora de registrar os dados pela internet, ou em realizar o agendamento, o usuário deverá procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e realizar o cadastro.

Na hora de realizar o cadastro, os adolescentes devem indicar sua deficiência ou síndrome. Para aqueles que possuam alguma comorbidade, poderão consultar o CIDs antes de realizar o cadastro.

São consideradas as seguintes síndromes e deficiências:

- Deficiência física

- Deficiência auditiva

- Deficiência visual

- Deficiência mental

- Deficiência Múltipla

- Transtorno de Espectro Autista

- Síndrome de Down

- Laudo médico

A Secretaria de Saúde disponibilizou um modelo de declaração médica que deverá ser apresentado no dia de tomar a vacina. Para a vacinação de adolescentes com transtorno espectro do autismo, com deficiência ou comorbidades, será necessário apresentar um relatório médico.

Durante o agendamento pelo site da Secretaria de Saúde, o sistema irá identificar, através do CPF, se o usuário é portador de alguma síndrome ou comorbidade, se houver registro de atendimento no Sistema único de Saúde (SUS). Ao finalizar o agendamento, o usuário será informado se precisará apresentar o laudo médico no dia da vacinação.

*Com informações da Secretaria de Saúde