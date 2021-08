Prédio que desabou na Asa Norte pertence a ex-deputado Raad Massouh

DD Darcianne Diogo

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O prédio que desabou no começo da tarde dessa sexta-feira (6/8), na quadra comercial da 713 da Asa Norte, pertence ao ex-deputado distrital Raad Massouh. O empresário recebeu a notícia durante uma viagem à Belo Horizonte (MG), e contou que as equipes iniciarão, ainda essa semana, o escoramento da estrutura (operação emergencial para impedir novo desabamento).

No momento do incidente, por volta das 14h30, três operários trabalhavam na obra e conseguiram escapar. Um deles machucou a perna, mas foi atendido pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBM-DF) no próprio local, onde recebeu um curativo e não precisou ser transferido ao hospital.

Os funcionários trabalhavam na reforma de apartamentos, contou Raad. No térreo, ficam três lojas, incluindo um restaurante, que recebia clientes na hora do desabamento. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo o ex-parlamentar, o edifício é um dos mais antigos construídos na Asa Norte. “Meu pai que levantou essa obra há 52 anos. Eu desocupei todos os inquilinos para fazer a reforma. Graças a Deus, não tinha mais ninguém na hora. Minha consciência está tranquila, pois tive a preocupação em retirar todos os moradores para fazer melhorias”, disse.

Uma mulher, que morou em um dos apartamentos do edifício por três anos e mudou-se no fim do ano passado, contou ao Correio que o prédio tinha muitas infiltrações e alagamentos. À reportagem, Raad admitiu que a reforma se deu em decorrência das infiltrações e por problemas de hidráulica e energética. “Tudo era muito antigo e precisava de reforma. A água é um câncer em uma laje. Mas já foi nos autorizado a fazer o escoramento. Em seguida, vamos limpar e reconstruir novamente, mas, agora, será bem mais bonito para receber novos moradores”, detalhou.

Segundo desabamento

A queda do prédio na Asa Norte foi o segundo desabamento registrado nesta sexta-feira (6/8). Mais cedo, em Ceilândia, uma parede desabou sobre uma residência e também deixou uma pessoa ferida. Segundo os bombeiros, uma parede de alvenaria, que estava sendo construída no 1º pavimento de um sobrado, desabou parcialmente sobre o telhado da casa vizinha, que teve o telhado danificado. No quarto da casa atingida havia uma mulher e uma criança.

A mulher de 25 anos foi atendida e transportada pelo CBMDF ao hospital, apresentando um pequeno corte e suspeita de fratura na perna esquerda, porém estava consciente, orientada e estável. A criança não se feriu e foi deixada aos cuidados de amigos da vítima. Após avaliar os riscos, o CBMDF isolou o local e acionou a Defesa Civil.