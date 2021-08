Prédio da Asa Norte cujo teto desabou ficará isolado por tempo indeterminado

SS Samara Schwingel MR Mariane Rodrigues

Edificação ficou destruída. Queda de prédio na Asa Norte - (crédito: Arquivo Pessoal)

O prédio da 713 Norte cuja estrutura desmoronou na tarde desta sexta-feira (6/8) ficará interditado por tempo indeterminado. A perícia da Defesa Civil esteve no local após o desabamento e concluiu que há risco de novas quedas.

O tenente-coronel Rossano Bohnert, engenheiro da Defesa Civil, informou que não há um plano de reconstrução do prédio, por enquanto. "O local permanecerá isolado até que não tenha mais riscos de desabamento", reforçou.

Um homem ficou ferido após a queda da laje superior. O operário atingido no pé por escombros da construção é Edvar Claudino da Silva, 59 anos. Ao Correio, ele disse que o teto cedeu cerca de 5 centímetros antes de desabar. "Se estivéssemos em cima (do teto), eu não estaria aqui nem para contar a história", comentou.

A edificação tinha dois andares, além do térreo. Os trabalhadores atuavam em uma obra no segundo pavimento e haviam descido momentos antes do acidente. O primeiro piso ficou destruído, segundo os bombeiros. No térreo, duas lojas funcionavam no momento da queda, mas ninguém se machucou. As equipes esvaziaram e isolaram o prédio afetado e o edifício ao lado dele.

A Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal) informou que o prédio onde ocorreu o incidente "é antigo e não tinha qualquer ocorrência" notificada anteriormente. A pasta informou que reformas consideradas de pequeno porte não precisam de alvará e são de responsabilidade do técnico, bem como dos proprietários do edifício. "Não há, em nosso sistema, registro de pedido de vistoria ou denúncia quanto à obra", comunicou o órgão.

















Uma equipe da pasta está no local para avaliar o que será feito por parte da DF Legal.