Sejus divulga lista de aprovados para participar de casamento comunitário

(crédito: Divulgação/Sejus)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) divulgou, nesta quinta-feira (5/8), a lista com os nomes dos casais selecionados para a segunda edição do programa Casamento Comunitário de 2021. A cerimônia está prevista para ocorrer em 5 de setembro, no Museu da República.

Ao todo, a Sejus recebeu 100 inscrições presenciais, mas só 27 casais entregaram a documentação completa e foram aprovadas pela equipe técnica para participar. Entre os requisitos analisados está a situação socioeconômica dos candidatos, que precisam comprovar renda e ter mais de 18 anos.

A partir da divulgação dos nomes, a pasta entrará em contato com cada casal, pelos meios informados no ato de inscrição. Em 3 de setembro, no Museu da República, a pasta promoverá um ensaio geral. Na ocasião, os noivos serão orientados sobre as regras sanitárias que precisarão obedecer no dia da cerimônia.

Confira aqui a lista dos aprovados.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF