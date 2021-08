50% da população do DF está vacinada com uma dose

RM Rafaela Martins

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal vacinou 4.769 pessoas, neste sábado (7/8), com a primeira dose dos imunizantes, e 2.448, o reforço. Desde o começo da campanha, 1.480.246 moradores do DF tomaram a D1; e 641.600, receberam a D2 ou a dose única, da Janssen.

De acordo com os dados da sala de situação, 50,24% da população brasiliense recebeu, ao menos, uma aplicação. Segundo o último levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), há 3.052.546 pessoas vivendo na capital do país.

Cenário

Ainda neste sábado, a Secretaria de Saúde registrou 13 mortes causadas pelo novo coronavírus, somando 9.716 vítimas. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), o número de casos chegou a 454.767, com 583 novos registros nas últimas 24 horas. Recuperados representam 96,6% dos infectados (438.035).

A rede pública de saúde do Distrito Federal dispõe de 197 leitos para cuidados intensivos da covid-19. Desses, 99 estão ocupados e 72, vagos. Outros 26 leitos estão bloqueados. A taxa de ocupação está em 57.89%.

Na rede privada, as taxas estão mais altas. Para atender aos adultos, restam 52 vagas, e, com isso, o índice de ocupação dos leitos é de 74.09%. No total, a rede privada mobilizou 264 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo novo coronavírus. Desses, 143 estão em atendimento e 69 estão bloqueados.