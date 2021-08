Policiais militares evitam que pai mate o filho a facadas em Samambaia; homem foi preso

DD Darcianne Diogo

Os policiais militares apreenderam a faca que estava com o suspeito - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um jovem, de 23 anos, foi preso após tentar matar o próprio filho, de 1 ano e 2 meses, na manhã desse domingo (8/8), em pleno Dia dos Pais, em Samambaia. O suspeito se trancou em um quarto da casa, amarrou uma corda no pescoço para tirar a própria vida e, armado com uma faca, tentou atingir a criança. Policiais militares do DF chegaram a tempo e evitaram a tragédia.

Os PMs foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica no Conjunto 19 da Quadra 425. No endereço, a mãe do suspeito informou aos policiais que o filho havia usado drogas na noite anterior e estava trancado em um quarto da residência com o filho, que é portador de hidrocefalia.

Os policiais chamaram o jovem, mas ele não respondeu. Quando arrombaram a porta, eles encontraram o homem aparentemente transtornado com a faca em mãos, segurando a criança e com uma corda amarrada no pescoço presa ao telhado. A equipe deu início à negociação, mas sem sucesso.

Depois de um tempo, o rapaz jogou o filho na cama e tentou atingi-lo a facadas, mas não alcançou por causa da corda envolta do pescoço. Segundo a PMDF, ele se jogou da cama, mas um policial o segurou, enquanto outro PM cortava a corda para impedir o enforcamento. O terceiro policial retirou a criança do quarto e a entregou para a avó. O agressor ainda entrou em luta corporal com os policiais para conseguir pegar a faca, mas foi detido e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que investiga o caso.