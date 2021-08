NS Nélio Sousa*

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 20 pessoas, entre sábado (7/8) e domingo (8/8), por dirigirem alcoolizadas. Ao todo, 60 condutores foram autuados por dirigirem sob influência de álcool ou se recusarem a fazer o teste do bafômetro, em rodovias do DF e Entorno. Além das prisões, a corporação recuperou quatro veículos roubados.



De acordo com a PRF, um dos condutores embriagados era um homem de 43 anos. Na noite de sábado (7/8), esse motorista desobedeceu a ordem de parada dos policiais que estavam na ocorrência, ao longo da BR 070, em Ceilândia, e seguiu em fuga. "Os agentes iniciaram acompanhamento tático e conseguiram abordar o motorista após sete quilômetros. O condutor dirigia de maneira perigosa e colocou em risco a vida das pessoas que transitavam no local", informou a PRF.



Após ser abordado pelos policiais, o motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que acusou o índice de 0,90 mg de álcool. Essa marca ultrapassa a média que configura crime de trânsito. Depois da abordagem, o condutor do veículo foi encaminhado à 24ª Delegacia de Polícia Civil, em Ceilândia (DF), para registrar o flagrante.



A pena para o indivíduo que comete esse tipo de delito é detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. Para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool num índice abaixo de 0,3 mg, a multa é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses.

E para aqueles que se recusam a fazerem o teste do bafômetro está sujeito às mesmas penalidades.

No mesmo final de semana, outras três pessoas se recusaram a fazer o teste e foram presas, já que apresentavam sinais de embriaguez. Elas também foram autuadas e terão o direito de dirigir suspenso.



Quatro veículos recuperados

Os agentes da PRF também recuperaram no fim de semana quatro carros que tinham sido roubados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no sábado (7/8), uma equipe de policiais recuperou um Gol branco na BR 040, em Valparaíso de Goiás.

Esse veículo era conduzido por um jovem de 18 anos, que estava com mais três passageiros, todos homens. Em busca detalhada no sistema da polícia, os agentes constataram que o carro havia sido furtado em abril deste ano, em Corumbaíba (GO). Alguns dos ocupantes do veículo possuíam diversas passagens na polícia por furto e receptação. O condutor foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Valparaíso de Goiás (GO).

Outros três veículos foram recuperados no final de semana, dois deles eram furtados. Um carro Onix preto que estava sendo conduzido por uma mulher de 42 anos, foi abordado na tarde de sábado na BR 060, no Recanto das Emas. Após verificação junto aos sistemas, os policiais constataram que o carro possuía registro de apropriação indébita. Os policiais tiveram acesso ao relato que o proprietário do veículo fez quando registrou a ocorrência na delegacia, em abril de 2021. Ele disse que em maio de 2020 alugou o carro a um homem, cobrando R$ 450 por semana. Em dezembro de 2020, o locatário parou de pagar o aluguel e não devolveu o veículo.

A motorista do carro e o esposo, que estava como passageiro, foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia Civil, no Recanto das Emas (DF), para prestar depoimento.



