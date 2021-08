Inscrições para 2º casamento comunitário de 2021 prorrogadas até 10/8

DS Danielle Souza*

As noivas recebem vestido e buquê para a cerimônia - (crédito: SEJUS/Divulgação)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), por meio da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUBDHIR), prorrogou até 10 de agosto o prazo de inscrição para a segunda edição de 2021 do Casamento Comunitário. A celebração está prevista para o dia 5 de setembro, no Museu da República.

De acordo com a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a Sejus recebeu mais de 100 inscrições presenciais, sem contar as centenas de ligações recebidas pela equipe técnica. Segundo ela, como muitas pessoas pediram mais tempo para entregar a documentação completa, o órgão decidiu estender o prazo.

Visando aprimorar o atendimento aos candidatos, a Sejus criou o recebimento da documentação presencial, que contará com o apoio e suporte de servidores da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (SUBDHIR). Os participantes devem ser maiores de 18 anos, comprovarem serem de baixa renda e entregar os documentos exigidos no endereço SAAN, Quadra 1, Lote C, 3º andar – Edifício Comércio Local.

Não serão aceitos documentos ilegíveis ou em mau estado. Além disso, se comprovada alguma irregularidade ou ilegalidade na documentação, a participação do candidato no processo seletivo será anulada. Informações complementares poderão ser fornecidas pelos telefones: (61) 32130750 / 3213 0690.

A SEJUS conta com o apoio de cartórios, cerimonialistas, maquiadores e cabeleireiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), além de hotéis e restaurantes que oferecem jantares e a noite de núpcias aos casais. Os vestidos, sapatos, maquiagem, acessórios, flores para o buquê e até o terno dos noivos são oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Justiça.

Após a etapa da seleção do edital, eles recebem todas as orientações sobre a cerimônia, participam de ensaio e recebem informações sobre as regras sanitárias de enfrentamento da covid-19. Os noivos também recebem orientações psicológicas e todo cuidado no dia do casamento. As noivas são contempladas com um dia de cuidados para se prepararem para a cerimônia.

Confira abaixo a documentação necessária

Comprovação de residência no Distrito Federal por cada indivíduo

Comprovação de hipossuficiência por cada indivíduo

Apresentação de toda a documentação descrita neste edital

Idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da publicação deste edital

Ausência de impedimento legal para casar-se, nos termos do artigo 1.521 do Código Civil

original da Carteira de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Se solteiro, original da Certidão de Nascimento

Se divorciado, Certidão de Casamento com averbação do divórcio, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da certidão de nascimento ou documento que conste os seguintes dados: nome do cartório de registro de nascimento, n° do livro e folhas

Se viúvo, Certidão de Casamento com a pessoa falecida, Certidão de Óbito da pessoa falecida, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da certidão de nascimento. Caso o divorciado (a) ou viúvo(a) não tenha promovido à partilha de bens, deverá casar-se pelo regime de Separação Legal de Bens, de acordo com o Código Civil

Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de residência original do último mês de referência no nome do noivo e da noiva, ou declaração de residência de próprio punho por cada indivíduo

Declaração de Hipossuficiência de renda

Declaração de Veracidade dos Documentos Registro Digital

As testemunhas deverão apresentar cópia e original dos seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência; se forem casados(as) acrescer a Certidão de Casamento; se forem divorciados(as) acrescer a Certidão de Casamento com averbação do divórcio. As testemunhas que se farão presentes no cartório não serão as mesmas do dia da cerimônia

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel